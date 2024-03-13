Дубінський цікавився розглядом справи про його виїзд за кордон та тиснув на слідство

Печерський районний суд Києва визнав винним у тиску на слідство народного депутата Олександра Дубінського, щодо якого відкрита справа про його виїзд за кордон з підробленими документами. Дубінського зобов’язали виплатити штраф, повідомили у прес-службах ДБР та НАЗК у середу, 13 березня.

Олександра Дубінського, щодо виїзду якого триває розслідування, визнали винним у тиску на слідство та використанні депутатських повноважень для отримання матеріалів для власного захисту. Суд постановив, що Дубінський надіслав депутатські звернення до Міністерства охорони здоров'я та ДБР для задоволення приватного інтересу. Інформація була необхідна нардепу для власного захисту від кримінального переслідування.

«Зокрема, у своїх зверненнях він цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом. Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи ініціювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких депутат виступає як підозрюваний», – повідомили у прес-службі ДБР.

Зазначається, що своїми діями Олександр Дубінський порушив вимоги п. 3 ч. 1 ст. 28 закону України «Про запобігання корупції». Йдеться про те, що нардеп не мав вчиняти та приймати рішення в умовах конфлікту інтересів – розслідування щодо його виїзду в Європу у липні 2023 року.

У прес-службі НАЗК повідомили, що суд постановив оштрафувати Олександра Дубінського до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – максимальна сума штрафу складатиме до 6800 грн. Крім того, коли судове рішення набуде чинності, нардепа внесуть до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Олександр Дубінський може оскаржити рішення суду протягом 10 днів з дня винесення обвинувачення.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року Олександру Дубінському оголосили підозру за організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон. За кілька днів до того ДБР оприлюднило його розмову з ухилянтом про виїзд за кордон, де Дубінський провів інструктаж, як оформляти виїзд за кордон через підконтрольну йому установу. Сам Дубінський ще в липні 2023 року виїжджав до Європи до своєї дівчини під приводом лікування свого хворого батька.

13 листопада СБУ та ДБР провели обшуки у помешканні Олександра Дубінського та зібрали докази того, що він під позивним «Буратіно» здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії у складі злочинної організації. Того ж дня Дубінському оголосили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою, де вже встиг заявити про нібито побиття. Поліція заяву адвокатів Дубінського про тілесні ушкодження спростувала.