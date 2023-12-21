Коли російські бомби почали падати на Київ та інші міста незалежної України, перша леді Олена Зеленська звернулася до громадян атакованої держави: «Я не буду панікувати, не буду плакати. Я буду спокійною і впевненою. На мене дивляться мої діти. Я буду поруч з ними. І поруч з чоловіком. І я буду з вами».

Того дня Дарина з містечка в Чернігівській області на півночі України, незважаючи на несподіванку, хаос і невизначеність навколо, також не дозволила почуттю паніки охопити себе. Вона не плакала, коли прощалася зі своїм чоловіком – ветераном антитерористичної операції 2014 року на сході країни, який одразу після перших бомбових тривог поїхав до місцевого військового комісаріату. Вона не плакала, коли залишала своїх двох синів під опікою бабусі та дідуся. Вона добре усвідомлювала, наскільки її робота зараз знадобиться і наскільки важливими в її професії є спокій і витримка. Вона пропрацювала парамедиком 15 років. 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти її Батьківщини, вона думала, що почалося її «найдовше і найважливіше чергування».

«Перші дні агресії були настільки неймовірними, що я відчувала себе як у кінотеатрі. Я йшла до людей, які ховалися в бомбосховищах і втрачали свідомість від виснаження. Їм буквально не вистачало всього. Я повинна була в першу чергу подбати про їхні базові потреби», – згадує Дар'я.

Хворі літні люди, деякі з яких пам'ятають Другу світову війну, залишилися без доступу до медикаментів. Жінки, що притискали до грудей немовлят, яким потрібно було якомога швидше дати молока та пелюшок. Замерзлі, голодні малюки, які не розуміють, чому вони не можуть повернутися до своїх домівок, ліжечок і забавок. «Обличчя знайомих і незнайомих людей для мене злилися воєдино, але я чітко пам'ятаю страх і зневіру в очах усіх», – додає Дар'я. Її життя назавжди залишиться розділеним на «до» і «після» спалаху війни.

Війна не має нічого спільного з жінкою?

Ця несправедлива війна від самого початку дає багато жахливих образів. Молоді жінки, які народжують у переповнених притулках без елементарних санітарних умов або в лікарнях, які зазнають російських бомбардувань. Сотні тисяч жінок-біженок, які падають від виснаження на польському кордоні, тримаючи в одній руці сумку, в яку вони спакували все своє життя, а в іншій – дитину. Зморшкуваті старі жінки показують зруйновані російськими ракетами будинки, в яких вони прожили все життя, і не мають куди податися. Жертви зґвалтувань і тортур. Дівчатка, у яких відібрали дитинство, віком від кількох до десятка років, які живуть у страху за батька, з яким вони втратили зв'язок, бо той бере участь у найжорстокіших боях на сході країни.

Завдяки масовій мобілізації всього населення в лютому-березні 2022 року Україна відстояла свою незалежність і вже понад півтора року веде нерівну боротьбу з ворогом, який вперто заперечує її право на існування. Слідкуючи за подіями найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, міжнародна спільнота іноді здивовано потирає очі. Одне з таких здивувань – позиція жінок, які в безпрецедентному для Європи масштабі піднялися на захист своєї Батьківщини. Взявши справу у свої руки, вони безкомпромісно руйнують стереотип «слабкої статі», який міцно вкоренився у східноєвропейських культурах.

Красуня йде на фронт

За даними Міністерства оборони станом на вересень 2023 року, у Збройних силах України задіяно понад 60 тисяч жінок, з яких майже 43 тисячі є діючими військовослужбовцями. Це у 2,5 раза більше, ніж у 2014 році, коли кількість жінок в українській армії почала неухильно зростати внаслідок анексії Російською Федерацією Кримського півострова та початку війни на Донбасі. (Для порівняння, у грудні 2021 року, за два місяці до російського вторгнення, кількість жінок, які служили в лавах СЗУ, становила близько 30 тисяч). Майже 7,5 тисяч жінок мають офіцерське звання (що в п'ять разів більше, ніж у 2014-му) і трохи більше як 11 тисяч – сержантське. Жінки вступають на службу добровольцями. Приблизно 5,5 тисяч з них перебувають на передовій, тобто вступають у безпосередні бойові дії проти окупанта, займаючи різні військові позиції.

Зараз жінки борються за свободу своєї Батьківщини, і за останні кілька років, що передували російській військовій агресії проти України, вони провели чимало боїв за своє законне місце в структурі, де домінують чоловіки. Початком цієї революції в українському війську слід вважати 2016 рік, коли під тиском громадської думки Міністерство оборони почало відкривати для жінок посади, які раніше були зарезервовані тільки для чоловіків. У червні 2016 року перелік бойових посад, які можуть займати жінки, було розширено аж на 63 позиції. Відтоді вони можуть стати снайперками, пілотесами, кулеметницями або обслуговувати протитанкові гранатомети.

У 2018 році рівність між чоловіками та жінками в армії була офіційно гарантована Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях». Однак лише з 2019 року жінкам дозволили навчатися у військових вишах, що, безумовно, збільшує їхні шанси на кар'єру в структурі ЗСУ. Проте справжній прорив стався у 2022 році. Відтепер жінки можуть служити в усіх видах збройних сил, на всіх бойових спеціальностях і виконувати ті ж завдання, що й чоловіки.

Приклад жінки у військовому однострої, а точніше в бронежилеті, йде зі самого верху. Так, у перший рік війни велику повагу своєю поведінкою викликала колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр (звільнена у вересні 2023 року за те, що ще до Генштабу оприлюднила інформацію про звільнені українськими військами райони, яка виявилася неправдивою і наражала на небезпеку солдатів на конкретній ділянці фронту). Серед іншого, вона відповідала за переговори зі західними країнами про постачання зброї, координувала їх та інформувала громадськість про перебіг українського контрнаступу, який розпочався восени минулого року. Маляр також лобіювала серед західних політиків створення так званої авіаційної коаліції, яка була остаточно створена на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Мета ініціативи – навчити українських пілотів керувати багатоцільовими винищувачами F-16, а потім планомірно передавати літаки Збройним силам України (очікується, що перша ескадрилья, тобто 12 літаків, вирушить на фронт у першому кварталі 2024 року).

Ще один приклад – Ірина Верещук, яку часто називають «першою леді української армії». Вона обіймає посаду віцепрем'єр-міністра та міністра з питань тимчасово окупованих територій. З перших днів російської агресії вона збирає інформацію про поранених і вбитих, часто виїжджаючи безпосередньо на лінію фронту. Публікує репортажі з місць стихійних лих і відповідає за переговори з Москвою про обмін полоненими. Також вона зробила собі ім'я завдяки роботі на підтримку жінок-військовослужбовців української армії в боротьбі за зрівняння їх у правах з колегами-чоловіками, а також у боротьбі з патологіями, яких не позбулися ЗСУ. В армії мають місце сексуальні домагання до військовослужбовиць, а також вони регулярно зазнають вербальної агресії. Деякі жінки відчувають дискримінацію через те, що командири усувають їх від виконання більш складних завдань під приводом «захисту». Коли саме вони виконують командні ролі, трапляється, що групи підлеглих солдатів відмовляються виконувати накази або публічно підважують їхню компетентність.

У час випробувань журналістки, науковиці, менеджерки в транснаціональних корпораціях, юристки, художниці, вчительки, перукарки, косметологині беруть до рук зброю і починають вчитися стріляти або керувати бойовими дронами, вступають до армії або стають до лав територіальної оборони. Інші працюють на виробництві маскувальних сіток, бронежилетів, пакують продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни для своїх співвітчизників, які воюють на фронті, і координують їхню доставку. Ще інші, ризикуючи власним життям, допомагають евакуювати мирне населення, виїжджають на передову, щоб перев'язати рани, отримані в боях, або вивезти поранених і загиблих. Або, як Тетяна з міста Луцька, що неподалік польського кордону, допомагають «повернутися додому».

Психіка на війні не витримує

До війни – бізнесвумен, власниця успішної туристичної агенції. Тепер, у рамках «Місії 200», вона їздить мікроавтобусом на схід України, щоб забрати труни з тілами загиблих на фронті військовослужбовців, а потім відвезти їх у рідні міста, щоб їхні близькі поховали з почестями. Вона пояснює, що назва «200» – це військовий термін, який використовується для спрощення пересування країною. Вона дуже хотіла б уникнути асоціацій з «вантажем 200», як називали цинкові труни з тілами загиблих солдатів з часів війни СРСР проти Афганістану в 1980-х роках. Історію Тетяни та її героїзм висвітлювали, зокрема, українська служба ВВС та портал «Новини Волині». Наприкінці 2022 року український телеканал «1+1» у рамках проєкту «Жінки на війні» зняв репортаж за участі Тетяни, в якому вона розповідає про свій досвід. «Це не якийсь вантаж, а чиїсь діти. До 80-го тіла я рахувала їх, а потім перестала, бо що значать цифри? Вони нікому не потрібні. Важливо те, що це були люди, яких хтось просто любив», – розповідає Тетяна.

Вона ніколи не забуде картини людей, які стояли на колінах на вулицях міст і сіл, віддаючи шану своїм героям, коли вона приїжджала з тілами полеглих на фронті. «Іноді здається, що я холодна і байдужа, але коли ніхто не бачить, я плачу такими сльозами, які не передасть жодне інтерв'ю, жодна камера», – додає вона. Тетяна має справу зі смертю щодня. Як би збочено це не звучало, вона знає, що є люди, для яких звістка про смерть близької людини дала шанс привести думки до ладу, адже немає нічого гіршого, ніж виснажлива невизначеність.

Діана з Києва – психолог і офіцер запасу, яка вийшла у відставку за рік до того, як Росія почала військові дії – знає це. У лютому 2022 року вона вирішила не повертатися на військову службу. Завдяки своєму досвіду вона добре усвідомлювала величезну травму війни та проблеми, з якими зіткнуться ті, хто йде воювати, та їхні близькі. У березні 2022 року вона створила організацію, яка надає безкоштовну психологічну підтримку. За перші три дні до неї зголосилися сотні професійних колег – психологів і психотерапевтів. Вони працюють з військовослужбовцями, які служать на передовій, та родичами тих, хто пропав безвісти або перебуває в російському полоні. «Люди, які тривалий час не мають інформації від рідних, живуть у стані перманентного стресу, підвищеної пильності, невизначеності, страху за своїх близьких. Це неймовірна травма для них, яка може визначити все їхнє подальше життя», – розповідає Діана.

До фахівців команди Діани також звертаються жертви сексуальних злочинів, діти, підлітки та дорослі, які не можуть акліматизуватися за кордоном після втечі з України. Часто вони не можуть впоратися з докорами сумління і переконанням, що, вирішивши виїхати, вони «зрадили батьківщину», а жити далеко від російських бомб – це сором, на який вони не заслуговують. Волонтери з команди Діани слухають історії батьків, які стали свідками загибелі своїх дітей, про сім'ї, що розпадаються і втрачають зв'язок один з одним через тривалу розлуку, і дедалі частіше – про ветеранів війни, які повертаються з фронту. «Людина, яка побувала на війні, вже ніколи не стане колишньою, ніколи не поверне собі колишньої душевної рівноваги. Наше суспільство зараз стоїть перед величезним випробуванням, адже не ветеранам, які повертаються з фронту, доведеться вчитися знову ставати спокійними цивільними людьми. Саме членам суспільства доведеться навчитися заново функціонувати поруч з тими, хто пережив найбільшу травму війни, таку як боротьба на передовій», – каже Діана.

На думку Діани, в інтересах української держави та всіх її членів провести максимально ефективний процес реінтеграції ветеранів війни, щоб вони могли якомога швидше повернутися до нормального життя. Саме тому вона координує проєкт у співпраці з місцевою владою з навчання роботодавців тому, як брати на роботу ветеранів та організовувати їхню роботу, а також як поводитися з ними, коли в них виникають, наприклад, флешбеки. «Цих людей потрібно якомога швидше працевлаштовувати, навчати новим професіям, щоб вони відчували себе потрібними суспільству. Не можна допустити, щоб із втратою можливості виконувати колишню роботу вони були позбавлені ідентичності, джерелом якої вона була», – каже психотерапевтка. Інакше вони можуть почати потрапляти в деструктивні залежності, а непропрацьована травма і почуття відчуження згодом призведуть до значного зростання злочинності серед них.

Тільки перемога

Діана вірить у перемогу України. Вона – амбітний професіонал, переконаний у сенсі та важливості своєї роботи. Той факт, що організація, яку вона заснувала, стала настільки успішною і за короткий час змогла допомогти більш ніж 1200 людям (трохи менше 900 – індивідуальні терапії, понад 300 – групові), надає їй крила. У неї вже є ідеї для подальших проєктів, спрямованих на підтримку психічного здоров'я українського суспільства. На питання, чи думала вона коли-небудь про те, щоб покинути країну після лютого 2022 року, вона однозначно відповідає, що ні. Саме тут, в Україні, її місце. Лише десь двічі на тиждень «іранські шахеди не дають спати ночами».

Дар'я з Чернігівської області зізнається, що з часом, коли вона переховувалася від російських обстрілів, були думки про те, щоб виїхати з країни. Однак, коли вона розповіла про це двом своїм синам, вони були категорично проти. Після цього ця тема більше ніколи не порушувалася в її сім’ї.

Дар'я не лише перев'язує рани цивільним. З часом вона також почала їздити до військовиків з медикаментами, перев'язувальними матеріалами та їжею. Поступово їй вдалося завоювати їхню довіру та побудувати теплі, колегіальні стосунки. Працюючи над створенням польового шпиталю, операціями з евакуації населення (наприклад, шляхом створення так званих гуманітарних коридорів) або координуючи через соціальні мережі зв'язок між людьми, які потребують негайної допомоги, і тими, хто готовий допомогти, вона набула впевненості, що перебуває в потрібному місці.

«Наш народ непереможний. Люди солідарні, допомагають один одному, чим можуть, діляться всім, що мають. Везуть на машинах, везуть на велосипедах, везуть на руках», – розповіла Дар'я. Її дуже зворушило прохання групи солдатів, які готувалися до сутички з ворогом і наступного дня мали вирушити на передову. Вони хотіли, щоб парамедикиня привезла їм гучномовець, на якому вони могли б транслювати гімн.

Імена деяких героїнь змінено

Переклад з польської

Текст опубліковано в межах проєкту співпраці між ZAXID.NET і польським часописом Nowa Europa Wschodnia.

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Оригінальна назва статті: Ukraińskie kobiety walczą o wolność ojczyzny