За попередню добу, 27 січня, коронавірус діагностували у 34 408 людей, що є новим рекордом захворюваності для України. Минулий рекордний показник був напередодні, 26 січня: тоді ковід підтвердився у 32 393 хворих. Загалом за останні 2,5 місяці коронавірусом захворіли майже 1 млн людей, тобто чверть від усіх хворих від початку пандемії.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, найбільше нових випадків захворювання виявили у Івано-Франківській (2 807), Львівській (2 793), Одеській (2 406), Житомирській (1 988) та Хмельицькій (1 865) областях, а також у Києві (2 384). Загалом у 15 областях за добу коронавірус підтвердився у понад 1 тис. хворих. Водночас померли в Україні лише 144 людини.

Нагадаємо, що через стрімке зростання захворюваності Івано-Франківська та Рівненська області перебувають у «червоній» зоні. Оскільки багато випадків захворювання фіксують серед дітей, Міносвіти рекомендувало перевести всі 5-11 класи на дистанційне навчання. На Львівщині на дистанційне навчання відправили і молодшу школу.

За прогнозами фахівців, захворюваність в Україні ще буде зростати, оскільки штам «Омікрон» через значну кількість мутацій поширюється швидше.

«Я вважаю, що це ще не межа і ми тільки піднімаємося до кризової ситуації по захворюваності, тому що збудник дуже контагіозний (заразливий). Якщо при штамі “Дельта” одна людина могла заразити 7-8 людей, то при “Омікроні” – у 1,5-2 рази більше», – сказав під час брифінгу 25 січня регіональний координатор вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут.

На тлі зростання захворюваності Кабінет міністрів скоротив мінімальний термін для отримання бустерної дози вакцини проти Covid-19 до 90 днів після другого щеплення. Станом на ранок 28 січня, бустерну дозу отримали вже майже 300 тис. українців.