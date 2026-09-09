Вдовиченко не зазначена серед заступників генпрокурора на сайті ОГП

Марія Вдовиченко подала заяву про звільнення з посади першої заступниці генерального прокурора. Про це 9 вересня повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на керівницю управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар’яну Гайовську-Ковбасюк.

«Так, Марія Вдовиченко написала заяву про відставку», – сказала речниця ОГП.

Станом на 9 вересня Вдовиченко вже не зазначена серед заступників генерального прокурора на сайті Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, ввечері 7 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Це сталося на тлі операції НАБУ і САП «Карфаген», під час якому посадовців Офісу генпрокурора викрили на «кришуванні» шахрайських кол-центрів. Водночас Кравченко вкотре наголосив, що заперечує причетність до злочинної організації.

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8 вересня «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що під час обшуків у першої заступниці вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка Вдовиченко правоохоронці знайшли матеріали, які свідчать про стеження за очільниками НАБУ і САП, а також їхніми підлеглими та родинами.

Операція «Карфаген» – що відомо

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації «Карфаген» з викриття посадовця Офісу генерального прокурора на «кришуванні» шахрайських кол-центрів. Згодом стало відомо, що йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Сергія Кропиву, якого слідство вважає організатором схеми.

Під час обрання Кропиві запобіжного заходу прокурор САП оприлюднив стенограми його розмов із генпрокурором Русланом Кравченком. За версією слідства, Кропива був не лише підлеглим Кравченка, а і його довіреною особою. Зокрема, він контролював ремонт у будинку, яким користується генпрокурор, а також організовував переліт його дружини до Іспанії, де на той час генпрокурор перебував у відрядженні.

За даними Bihus.Info, будинок, із ремонтом якого допомагав Сергій Кропива, має площу близько 300 м², а володіє нерухомістю 73-річна жінка. Руслан Кравченко підтвердив, що дійсно користується будинком у селищі Козин на Київщині. За його словами, він із родиною оселився в орендованому будинку 1 травня 2026 року та запевнив, що «постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону».

6 вересня ВАКС відправив заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн. Посадовця ОГП підозрюють у сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Крім того, за даними САП, він підозрюється у легалізації понад 80 млн грн.

Йдеться про легалізацію 41,7 млн грн у період із серпня 2025 року до вересня 2026 року, коли Кропива вже працював в Офісі генерального прокурора. Ще 48,2 млн грн, за даними слідства, він легалізував, коли обіймав посаду заступника керівника Одеської ОВА.

7 вересня суд також обрав запобіжні заходи співмешканці Кропиви, 24-річній Єлизаветі «Музі» Івахненко, та водієві посадовця Сергію «Камраду» Куцому.

8 вересня суд арештував адвоката Олександра Дидича, який також є швагром Сергія Кропиви. Він може вийти з-під варти під заставу у розмірі 15 млн грн.

Розслідування ЦПК про родичів-колаборантів заступниці генпрокурора Вдовиченко

У листопаді 2025 року розслідувачі Центру протидії корупції зʼясували, що старший брат Марії Вдовиченко – Олександр Левандовський – до 2014 року був заступником Феодосійського військового прокурора України. Після окупації Криму, прокурор зрадив присягу, отримав російський паспорт і приєднався до військової прокуратури РФ.

У батька Вдовиченко Сергія Левандовського журналісти виявили бізнес в окупованому Криму, російське громадянство і паспорт. А також активи на підконтрольній Україні території. Водночас замгенпрокурорка у своїй декларації вказувала лише українське громадянство батька.

Того ж місяця Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко.

Відомо, що саме Марія Вдовиченко підписувала процесуальні документи у кримінальному провадженні щодо детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова про начебто пособництво Росії. Детектив брав активну участь в операції «Мідас».