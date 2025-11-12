Фігуранти справи про корупцію в «Енергоатомі» обговорювали призначення у новий Кабмін, а також кандидатуру посла у США. Про це під час засідання у середу, 12 листопада, на якому обирали запобіжний захід Дмитру Басову, заявив прокурор САП Сергій Савицький.

Він зацитував кілька фрагментів розмови причетних до корупційної схеми в енергетиці. Зокрема, підозрювані обговорювали кандидата посла у США, який мав замінити Оксану Макарову.

«Дивися, я в будь-якому разі змінюю Маркарову, у мене є кілька кандидатур – усі дуже гідні близькі люди, я пошлю кандидатури і ви у себе там оберете. Шмиг (ймовірно йдеться про нинішнього міністра оборони Дениса Шмигаля. - ред.) відмовився, знаєте чому. Тому що 100% забанять», – зачитав прокурор розмови підозрюваних.

Також прокурор зацитував фрагмент розмови про призначення міністра енергетики.

«І третій варіант із кураторством енергетики та екології чи об'єднання двох міністерств, чи два міністерства залишаються ось так. Але тоді залишається питання: чи вона залишається тут, а сюди хтось, чи вона сюди. Але всі сходяться сюди, що для нас це важливіша позиція. А цю історію Юля (ймовірно, йдеться про прем’єрку Юлію Свириденко – ред.) хоче приєднати до Мінекономіки. І дівчинка хоче притягнути сюди заступником цього Олега, він їй чомусь дуже подобається», – зазначив Савицький.

Корупційний скандал в «Енергоатомі»

Нагадаємо, у понеділок, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття корупційної схеми в «Енергоатомі». Операція отримала назву «Мідас». За даними детективів, українські чиновники та топпосадовці організували корупційну схему з отримання відкатів на підрядах. Йдеться, зокрема, й про будівництво об’єктів для захисту української енергетики від російських атак. Того ж дня «Українська правда» з посиланням на власні джерела повідомила, що співвласник студії «Квартал 95» Тимур Міндіч, який є один з головних фігурантів справи, виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Встановлено, що фігуранти злочинної групи легалізували близько 100 млн доларів, отриманих злочинним шляхом. Для цього вони використовували приміщення родини екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача. 11 листопада Мін’юст підтвердив, що правоохоронці в межах кримінального провадження здійснили обшук в ексміністра енергетики та чинного міністра юстиції Германа Галущенка.

НАБУ заявило про оголошення підозр сімом учасникам корупційної схеми в АТ «НАЕК «Енергоатом», п’ятьох з яких вже затримали. Водночас Герман Галущенко підозру не отримав. Однак 12 листопада Кабінет міністрів відсторонив його від виконання обовʼязків міністра юстиції.

12 листопада суд відправив ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка під варту до 8 січня 2026 року із можливістю внесення застави у 126 млн грн. Того ж дня ВАКС також обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки «Енергоатому» Дмитру Басову у вигляді 60 діб тримання під вартою із можливістю застави у 40 млн грн.