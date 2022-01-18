Сполучені Штати Америки досі розглядають можливість відключити Росію від системи міжбанківських переказів SWIFT, якщо та вдасться до вторгнення в Україну, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Раніше німецький Handelsblatt із посиланням на урядові джерела писав, що США і країни ЄС від цієї ідеї відмовилися.

Зі слів Псакі, США не відкидали жодних варіантів санкцій стосовно Росії. Про це вона заявила на брифінгу 18 січня у відповідь на питання журналістів, які попросили прокоментували інформацію, що начебто США і країни ЄС відмовилися від ідеї відключення РФ від системи SWIFT.

«Ми продовжуємо консультуватися із європейськими партнерами стосовно серйозних наслідків для Росії, якщо вона нападе на Україну», – заявила.

Про те, що США і ЄС нібито більше не розглядають можливість відключення Росії від SWIFT повідомило німецьке видання Handelsblatt із посиланням на урядові джерела напередодні, 17 січня. Мовляв, такий крок може призвести до дестабілізації фінансових ринків, тому сторони вирішили розглянути питання введення адресних санкцій проти великих російських банків.

Зазначимо, що ще у грудні 2021 року Європарламент ухвалив нову резолюцію щодо ситуації на окупованих територіях та кордоні України. Євродепутати закликали запровадити жорсті санкції проти Росії, якщо та вдасться до нового вторгнення в України, зокрема заморозити «Північний потік-2» та відключити РФ від платіжної системи SWIFT.

Загроза російського вторгнення

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.