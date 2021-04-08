Збігнєв Рау відвідає Україну із офіційним візитом через «загрозу миру на кордонах України

Міністр закородонних справ Польщі Збігнєв Рау терміново вилітає до Києва у четвер, 8 квітня. Причина офіційного візиту – стягування російських військ до українських кордонів.

«Збігнєв Рау зробить надзвичайний терміновий візит до Києва в зв’язку з загрозою миру на кордонах України», – йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Today, April 8, FM @RauZbigniew will make an extraordinary urgent visit to Kyiv in light of the threat to peace on Ukraine's borders. pic.twitter.com/P1W12j6LLM — Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) April 8, 2021

Нагадаємо, що в середу, 7 квітня, міністерство закордонних справ Чехії заявило про підтримку України на тлі загострення ситуації на Донбасі, а також скупчення російських військ поблизу українського кордону. Аналогічні заяви зробили МЗС Болгарії та Словаччини.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня українська розвідка повідомила, що Росія значно посилила військову присутність біля українського кордону. Розвідка вважає, що РФ завершує підготовку заходів, які мають на меті провокацію у відповідь на ворожі дії на лінії зіткнення на Донбасі. У свою чергу, це може призвести до спроби розширення російської військової присутності на території так званих «ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення регулярних підрозділів збройних сил РФ.

Крім того, у розвідці додали, що не виключається спроба просування російських окупаційних військ углиб території України.

Після появи цієї інформації США привели свої війська у Європі в максимальну боєготовність і пообіцяли підтримати Україну в разі наступу Росії.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій. Водночас, за його словами, Україна продовжить вести перемовини щодо миру на Донбасі.

Депутати Європарламенту закликали РФ зупинити накопичення військ біля України, а Офіс президента закликав країни НАТО, які межують з Україною, підвищити свою боєготовність.