Міністр закородонних справ Польщі Збігнєв Рау терміново вилітає до Києва у четвер, 8 квітня. Причина офіційного візиту – стягування російських військ до українських кордонів.

«Збігнєв Рау зробить надзвичайний терміновий візит до Києва в зв’язку з загрозою миру на кордонах України», – йдеться у повідомленні МЗС Польщі.

Today, April 8, FM @RauZbigniew will make an extraordinary urgent visit to Kyiv in light of the threat to peace on Ukraine's borders. pic.twitter.com/P1W12j6LLM