Диктатор Кім Чен Ин назвав відправку солдатів в Росію «священною місією»

З осені 2024 року на війні проти України загинули приблизно 600 північнокорейських військових, які воювали у складі російської армії на Курщині. Reuters із посиланням на національну розвідувальну службу Південної Кореї (NIS) повідомляє, що загальні втрати північнокорейських військових становлять 4,7 тисячі людей. Йдеться про поранених та полонених.

Загалом Північна Корея за наказом Кім Чен Ина відправила в Росію 15 тис. військових. Розвідка інформує, що тіла загиблих північнокорейців окупанти спалюють на території Курської області.

«Після шести місяців участі у війні північнокорейські військові наростили боєздатність, а їхня бойова спроможність значно покращилася, оскільки вони навчились користуватися дронами», – сказав член парламентського комітету з розвідки Південної Кореї Лі Сон Квен.

Reuters пише, що безпрецедентне розгортання тисяч північнокорейських військових, додаткових боєприпасів та ракет дозволило Росії отримати перевагу у західній частині Курської області. Натомість Кремль передав Північній Кореї технічну допомогу у вигляді супутників-шпигунів, безпілотників та зенітних ракет. Наразі розвідка не фіксувала, що Пхеньян перекидає нові війська, але не відкидає таку можливість.

Однак Північна Корея планує відправити в Росію 15 тисяч цивільних людей, які працюватимуть в авіації, енергетиці та туризмі. Країни ведуть перемовини щодо модернізації промисловості. Нагадаємо, що Північна Корея за 2024 рік вже відправила тисячі своїх громадян на роботу до Росії.

Додамо, що президент Володимир Зеленський 14 грудня 2024 року вперше офіційно підтвердив участь військових з Північної Кореї у війні проти України. Розвідка розповіла, що окупанти з КНДР штурмували українські позиції упродовж 14-15 грудня й втратили приблизно 30 солдатів. Росіяни намагалися маскувати втрати й спалювали обличчя вбитих північнокорейців. Крім цього, їм видавали фальшиві документи.

Наприкінці грудня 2024 року Володимир Зеленський повідомив, що КНДР втратила на Курщині приблизно 3 тис. своїх солдатів. У січні 2025 року це підтвердить Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Вже 27 грудня стало відомо, що ЗСУ вперше взяли в полон військового з КНДР, який воював на боці Росії. Знову взяти в полон північнокорейців ЗСУ вдалось у січні 2025 року. Полонені запевняли, що не знали проти кого мають воювати. Зеленський заявив, що обмін відбудеться виключно за умови обміну на українських військових в російському полоні. Журналісти Wall Street Journal із посиланням на корейське відділення Фонду прав людини повідомляли, що війська КНДР страчували українських військових, які хотіли здатися в полон.

Вперше участь громадян КНДР у війні проти України Росія підтвердила наприкінці квітня 2026 року. Начальник генерального штабу російських збройних сил Валєрій Гєрасімов сказав, що вони проявили «професіоналізм та злагодженість». Після цього диктатор Кім Чен Ин назвав відправку солдатів «священною місією з подальшого зміцнення дружби з Росією».