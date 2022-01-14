Президент Володимир Зеленський запропонував президента США Джо Байдену провести тристоронню зустріч за участю президента Росії Володимира Путіна. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі з представником Atlantic Council Джоном Гербстом у п’ятницю, 14 січня.

Зеленський запропонував провести зустріч між президентами України, США і РФ, однак не відкидає можливість проведення розмови і у форматі відеоконференції, каже Єрмак. З його слів, американські партнери вислови зацікавленість. Однак, реакцію на цю пропозицію з боку Росії наразі ще очікують.

Зазначимо, що остання розмова президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна відбулася 30 грудня. Білий дім заявив, що «дав зрозуміти, що США та їх союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну». Також Байден закликав Росію до деескалації напруги щодо України. 10 січня представники РФ та США провели двосторонню зустріч у Женеві, а 13 січня відбулися переговори на рівні Росія-ОБСЄ.

Ймовірність нового вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. Про підготовку жорстких санкцій проти Росії також заявив Євросоюз.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки з подальшими десантними ударами на сході, десантними нападами в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням через Білорусь. Водночас американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляють, що Росія може почати новий напад на Україну з Азовського моря.