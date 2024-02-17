Піпа є співзасновницею відомої львівської організації «Кращий Сихів»

Народна депутатка зі Львова Наталія Піпа подала свою декларацію про доходи за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у електронній декларації, Наталія Піпа отримала 460 тис. грн зарплати у Верховній Раді, їй виплатили 478 тис. грн витрат на виконання депутатських повноважень, 90 тис. грн на проїзд та компенсували 237 тис. грн на оренду житла в Києві. Чоловік нардепки Андрій Рущак вказав 2,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Андрій Рущак вказав цінні папери, зокрема у 2022 році він придбав державні облігації. Він вказав авто Škoda Octavia (2021 року), право користуватись яким має право Наталія Піпа.

Подружжя має нерухомість у Львові. Наталія Піпа є власницею трьох квартир (51,5 м2, 60,8 м2, 34,9 м2). Андрій Рущак має земельну ділянку у селі Кротошин біля Львова, у 2020 він придбав там будинок (148 м2). У власності Рущака є також земельна ділянка біля Бібрки. Подружжя не купувало нової нерухомості протягом 2021 – 2022 років.

Політичну кар'єру Наталія Піпа почала у 2015 році, коли балотувалася до Львівської міської та обласної рад від Української галицької партії. Однак спроба виявилась безуспішною. Піпа є співзасновницею відомої львівської організації «Кращий Сихів».

Раніше ще низка нардепів з Львівщини подали свої декларації про доходи за 2022 рік: Степан Кубів, Михайло Бондар, Ярослав Юрчишин, Ростислав Тістик, Павло Бакунець, Орест Саламаха, Микола Величкович, Андрій Лопушанський, Ярослав Дубневич, Мар’ян Заблоцький, Олег Синютка, Ярослав Рущишин, Юрій Камельчук, Михайло Цимбалюк, Микола Княжицький, Андрій Парубій, Тарас Батенко, Галина Васильченко, Євген Петруняк.