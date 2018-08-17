Прокуратура закрила справу про зґвалтування дівчини відомим львівським бізнесменом

Прокуратура Львівської області закрила кримінальне провадження щодо львівського бізнесмена Володимира Шведа, якого торік звинуватили у зґвалтуванні 24-річної дівчини у лісі в Золочівському районі. Про це йдеться у відповіді прокуратури на інформаційний запит інформаційної агенції «Вголос».

Володимира Шведа звинуватили у зґвалтуванні в травні минулого року. 24-річна мешканка Львівщини повідомила у поліцію, що 14 травня на автобусній зупинці на трасі Київ-Чоп водій позашляховика Mercedes-Benz запропонував підвезти її додому, а після згоди завіз її у ліс та зґвалтував. Того ж дня поліція затримала 39-річного чоловіка. Йому встановили заставу 130 тис. грн, яку він одразу сплатив. Згодом поліція передала цю справу у Золочівську місцеву прокуратуру.

У відповіді на інформаційний запит «Вголосу» прокуратура Львівської області повідомила, що у зв’язку із примиренням потерпілої та підозрюваного кримінальну справу про зґвалтування закрили.

«4 серпня 2017 року за результатами досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією ч. 2 ст.15 (замах на зґвалтування – ред.) ч. 1 ст. 152 ККУ (зґвалтування - ред.) прийнято рішення про його закриття на підставі п.7 ч. 1 ст. 284 КПК України (у зв’язку примиренням потерпілої та підозрюваного, і, як наслідок, відмовою потерпілої від обвинувачення)» - мовиться у відповіді на інформаційний запит.

Додамо, що Володимир Швед не є публічною особою, однак його ім'я фігурувало у кількох майнових скандалах. Зокрема, він був пов'язаний із компанією «Захід Авто Центр», яка провела низку майнових афер з МАФами. У 2009 році він незаконно збудував котедж на території парку «Знесіння». Того ж року Господарський суд Львівської області визнав Володимира Шведа банкрутом, на той час підприємець заборгував близько 30 млн грн. Більша частина цієї суми – це кредити від «Альфа-Банку» та «УкрСиббанку» на будівництво приміщень для підприємницької діяльності.